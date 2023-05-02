Мындина Мария Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мындина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4938. Мындина Мария Степановна, 19 л. Гр. Веневск. у. Новоприборск. в., с. Питяковки,— Н. С. Пятницк. уч. г. Москвы. Мошеннич., прин. раб. 3 м., с отпр. на сельско-хозяйств. раб. Исп. 17 мая 919.
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