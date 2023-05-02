Мындина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМындина Мария Степановна

Мындина Мария Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мындина
Имя
Мария
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
17 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4938. Мындина Мария Степановна, 19 л. Гр. Веневск. у. Новоприборск. в., с. Питяковки,— Н. С. Пятницк. уч. г. Москвы. Мошеннич., прин. раб. 3 м., с отпр. на сельско-хозяйств. раб. Исп. 17 мая 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.