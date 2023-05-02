Химич Даниил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Химич
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140794. ХИМИЧЪ, ДАНІИЛЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Сквирск. у., Чубинецк. в., с. Рогознаго, 25 л.; — Сквирск. С. М. С. 7 Окт. 909, 14², 169 и 2 п. 170 М., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 909 г. № 110567, тюр. 6½ м. Исп. 30 Окт. 909.
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