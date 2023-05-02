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Мисялис Марцеля Мартынова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мисялис
Имя
Марцеля
Отчество
Мартынова
Дата исполнения приговора
28 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
85010. МИСЯЛИСЪ, МАРЦЕЛЯ МАРТЫнова, 28 л. К. Шавельск. у., Радзивилишск. в.; — Либавск. О. С., 21 Февр. 910, 16, 169, 172 и 180 М. (5 укрыв.), по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Дек. 910 г. (180 М., арестъ 3 м.), приг. М. С. отъ 16 Дек. 910 г. (169 и 172 М., тюр. 6 м.) и отъ 13 Янв. 911 г. (169 и 172 М., тюр. 6 м.), тюр. 6 м. Исп. 28 Марта 911.

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