Мисялис Марцеля Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мисялис
- Имя
- Марцеля
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85010. МИСЯЛИСЪ, МАРЦЕЛЯ МАРТЫнова, 28 л. К. Шавельск. у., Радзивилишск. в.; — Либавск. О. С., 21 Февр. 910, 16, 169, 172 и 180 М. (5 укрыв.), по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Дек. 910 г. (180 М., арестъ 3 м.), приг. М. С. отъ 16 Дек. 910 г. (169 и 172 М., тюр. 6 м.) и отъ 13 Янв. 911 г. (169 и 172 М., тюр. 6 м.), тюр. 6 м. Исп. 28 Марта 911.
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