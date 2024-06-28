Елагин Иван Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елагин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46677. ЕЛАГИНЪ, ИВАНЪ МАКСИМОВЪ. К. Покров. у., Короваевск. в., д. Марковой, 40 л.; — Москов. О. С., 2, 3 и 4 п. 134 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 13 Апр. 905.
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