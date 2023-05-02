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Токпаев Кудагалин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токпаев
Имя
Кудагалин
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
12706. Токпаев Кудагалин, 19 л., Семипалатинск. г., Бухтарминск. у., Зыряновск. в., с. Бодина. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 3 г. 8 м. 8 д. П. в. з. с. 21 сент. 926.

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