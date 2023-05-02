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Самсонов Алексей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самсонов
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8712. САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 39 л., г. Петровска. Саратовск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 мая 923.

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