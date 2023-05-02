Сопыло Адам Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сопыло
- Имя
- Адам
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35662. СОПЫЛО, АДАМЪ ОСИПОВЪ (онъ же Сопельскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Пултуск. у., гм. Голембе, д. Годаче-Дольне, 34 л.; — Ломжинск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 150, 152, 2 ч. 1655, 1657 и 1 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Окт. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 10 Янв. 905. | 900 107694 1647 У. | 94 86383 170¹ М. | 97 96613 1847 У.
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