Меламед Берка Мееров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меламед
- Имя
- Берка
- Отчество
- Мееров
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33600. МЕЛАМЕДЪ, БЕРКА МЕЕРОВЪ. Мщ. г. Вильны, 27 л.; — Вилен. О. С. (въ 3 р.), 114, 148, 9, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У. и по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Окт. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Февр. 905. | 903 5324 172 М. | 902 55691 169 М.
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