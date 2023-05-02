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Леоньтев Алексей Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леоньтев
Имя
Алексей
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
16688. ЛЕОНЬТЕВ, АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ, 40 л. Гр. Михайловск. у., Горностаевск. в., д. Городищи; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. условно. | 914 91281 170 М. | 910 66286 169 М.

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