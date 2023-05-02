Цукаков Егор Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цукаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 498
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33339. ЦУКАКОВЪ, ЕГОРЪ никаноровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Курск. у., Дьяконовск. в., с. Прямицина, 50 л.; — Курск. О. С., 9, 114, 1 ч. 1635, 2 п. 1659, 1 п. 1659¹ и 2 п. 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 16 Дек. 908. | 906 67041 1647 У. | 98 101255 1655 У. | 905 51547 170¹ М. | 90 30011 170¹ М.
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