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Батандаева Петрунча Трофимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батандаева
Имя
Петрунча
Отчество
Трофимовна
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45144. БАТАНДАЕВА, ПЕТРУНЧА (СЕменъ) Трофимовъ. Инород. улуса Кобякова, Бѣлоюсскаго рода, Абаканской инор. упр., Минусин. у., 23 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 12 Апр. 905.

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