Батандаева Петрунча Трофимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батандаева
- Имя
- Петрунча
- Отчество
- Трофимовна
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45144. БАТАНДАЕВА, ПЕТРУНЧА (СЕменъ) Трофимовъ. Инород. улуса Кобякова, Бѣлоюсскаго рода, Абаканской инор. упр., Минусин. у., 23 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 12 Апр. 905.
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