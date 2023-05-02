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Штальберг Арвит Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штальберг
Имя
Арвит
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8316. ШТАЛЬБЕРГ, АРВИТ ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. г. Риги; - Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Самочинн. обыск, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 13 дн. пр. з. Исп. 14 апр. 919.

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