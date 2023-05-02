Штальберг Арвит Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штальберг
- Имя
- Арвит
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8316. ШТАЛЬБЕРГ, АРВИТ ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. г. Риги; - Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Самочинн. обыск, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 13 дн. пр. з. Исп. 14 апр. 919.
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