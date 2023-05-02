Арсеньева Евгения Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арсеньева
- Имя
- Евгения
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 318. АРСЕНЬЕВА, ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА. Гр. Старицк. у., Павликовск. в., д. Маликовой; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 919.
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