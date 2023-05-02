Актаев Ефим Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Актаев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129365. АКТАЕВЪ, ЕФИМЪ СТЕПАновъ. К. Ишимск. у., Боровск. в., д. Карагая, 26 л.; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 1 п. 13, 169, 2 и 7 П. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Окт. 909.
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