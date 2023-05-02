Завьялов Николай Доримедонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Николай Доримедонтович

Завьялов Николай Доримедонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завьялов
Имя
Николай
Отчество
Доримедонтович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4753. ЗАВЬЯЛОВ НИКОЛАЙ ДОРИМЕДОНТОВИЧ, 60 л., Кадниковск. у., Корбанкск. в., д. Некрасвой. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 180 п. «б», лиш. св. 8 л. Исп. 3 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.