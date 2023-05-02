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Швецова Анастасия Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швецова
Имя
Анастасия
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8176. ШВЕЦОВА, АНАСТАСИЯ ГАВРИЛОВНА, Гр. Богородск. у., Дороховск. в. и д.; - Н. С. 7 отд. Богородск. у. Кража, лиш. св. 6 м., амнист. 6 Всер. С'езда Сов. от нак. освоб.

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