Адамов Абдул Муслимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамов
- Имя
- Абдул
- Отчество
- Муслимов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44703. АДАМОВЪ, АБДУЛЪ МУСЛИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ под. с., жит. с. Байрамъ-Аула, Хасавъ-Юртов. окр., 30 л.; — Владикавказ. О. С. (во 2 р.), 133, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г., а по сложен. съ наказ., опредѣл. приг., напеч. въ 904 г. № 29487, каторж. раб. 7½ л. Исп. 11 Іюня 905.
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