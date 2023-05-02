Наддачин Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наддачин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4956. Наддачин Алексей Павлович, 18 л. Гр. Вологодск. у., Ватлановск. в., с. Екимщеве; — Н. С. 6 уч. Вологодск. у. Телесн. поврежд., лиш. св. 5 л. Условно.
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