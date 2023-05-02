Козьма Иван Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьма
- Имя
- Иван
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32403. КОЗЬМА, ИВАНЪ КАРЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Верроск. у., Александровск. в., 45 л., рд. т. же у., Перійск. в., въ д. Койолѣ; — Юрьево-Верроск. М. С. 8 уч. (въ 4 р.), 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 14 Апр. 905. | 903 48638 170 М. | 94 52316 177 М. | 97 88393 1647 У.
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