Вербик Никифор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вербик
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45724. ВЕРБИКЪ, НИКИФОРЪ СТЕПАНОВЪ. К. Балтск. у., Тридубск. в., с. Секретарки, 23 л.; — М. С. 6 уч. Балтск. окр., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.