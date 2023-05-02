Цыруль Ян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыруль
- Имя
- Ян
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140992. ЦЫРУЛЬ, ЯНЪ (внѣбр.). К. Тальсенск. у., Веренск. в., 21 г., рд. т. же у., въ Нурмгузенск. в.; — М. С. 3 уч. Туккумъ-Тальсенск. окр. 29 Окт. 909, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Окт. 909.
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