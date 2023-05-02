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Салинов Мурсалим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салинов
Имя
Мурсалим
Дата исполнения приговора
14 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11428. Салинов Мурсалим, 17 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Еарск. в., аула № 5. Н. С. 20 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 14 мая 926.

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