Оглан-Оглы Али-Абас Агам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оглан-Оглы
- Имя
- Али-Абас Агам
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97286. ОГЛАНЪ-ОГЛЫ, АЛИ-АБАСЪ Агамъ, 34 л. К. Шемахинск. у., кочевья Джагирловъ; — Бакин. О. С., Июня 911, 152, 1 и 2 ч. 1631 и 1632 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 23 Нояб. 906 г. (285 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн.) и приг. Завѣд. Шемахинск. У. Мир. уч. отъ 17 Авг. 909 г. (169 и 172 М., тюр. 3 м.), каторж. раб. 8 л. Исп. 28 Іюня 911.
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