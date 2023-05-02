Федорова Анастасия Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140425. ФЕДОРОВА, АНАСТАСІЯ НИКОЛАЕВА. Мщ. пос. Колпино, Царскосельск. у., 26 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч. 2 Окт. 909, 8 п. 170 М., тюр. 4 м Исп. 17 Окт. 909.
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