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Федорова Анастасия Николаева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорова
Имя
Анастасия
Отчество
Николаева
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140425. ФЕДОРОВА, АНАСТАСІЯ НИКОЛАЕВА. Мщ. пос. Колпино, Царскосельск. у., 26 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — СПБ. Ст. М. С. 50 уч. 2 Окт. 909, 8 п. 170 М., тюр. 4 м Исп. 17 Окт. 909.

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