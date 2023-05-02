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Шевелев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевелев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8183. ШЕВЕЛЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 45 л. Гр. Керенск. у., Ключевск. в., с. Дубасова; - Н. С. 3 уч. Керенск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 11 дек. 919.

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