Цесляк Елизавета Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесляк
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36611. ЦѢСЛЯКЪ, ЕЛИЗАВЕТА (ЭЛЬЖБЕта) Мартынова (урожд. Гржельчакъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Велюнск. у., гм. и д. Копопница, 30 л., рд. Петроков. у., гм. Шидловь, въ д. Гумуленъ; — Петроков. О. С. (въ 7 р.), 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 6 п. 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. №№ 28513 и 10162, тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 10 Марта 905. | 900 112766 1655 У. | 93 56015 170 М. | 97 58270 172 М. | 91 90702 169 М. | 96 84383 1655 У. | 91 65804 169 М.
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