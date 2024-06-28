Бурыченков Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурыченков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45504. БУРЫЧЕНКОВЪ, СЕМЕНЪ ПАВловъ. К. Вязем. у., Морозовск. в., д. Безмѣнова, 13 л.; — З. Н. 1 уч. Вязем. у., 11 и 169 М., въ испр. пріютъ на 3 м. Исп. 15 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.