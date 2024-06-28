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Бурыченков Семен Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурыченков
Имя
Семен
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45504. БУРЫЧЕНКОВЪ, СЕМЕНЪ ПАВловъ. К. Вязем. у., Морозовск. в., д. Безмѣнова, 13 л.; — З. Н. 1 уч. Вязем. у., 11 и 169 М., въ испр. пріютъ на 3 м. Исп. 15 Іюня 905.

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