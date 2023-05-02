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Павлов Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
9751. Павлов Иван Степанович, 21 г., Коми обл., Устькуломск. у., Большелучск. в. и с. Коми Облсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 6 л. 1 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 сент. 926.

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