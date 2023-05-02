Богуцкий Антон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богуцкий
- Имя
- Антон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100968. БОГУЦКІЙ, АНТОНЪ АНДРЕевъ, 66 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Радомск. у., гм. Оронскъ, д. Заборовъ, рд. Радомск. у., гм. Венява, въ д. Корыциска; — Радомск. О. С., 1 Іюня 911, 152² и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 3 м. и 7 дн. предв. заключ. Исп. 25 Іюля 911. | 908 120328 2 ч. 1655 У. | 905 59714 1655 У. | 95 79156 169 М. | 900 86944 1655 У. | 92 61902 169 М. | 99 89421 1655 У. | 88 74330 169 М. | 96 57472 169 М. | 86 80562 169 М.
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