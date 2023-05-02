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Молчанова Мария Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молчанова
Имя
Мария
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
27 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26856. МОЛЧАНОВА, МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Гр. Ардатовск. у., Ильевск. в. и д.; — Н. С. Невск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 27 февр. 920.

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