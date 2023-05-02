Нурмухаметов Владимир Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нурмухаметов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17734. НУРМУХАМЕТОВ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Рд. в г. Варшаве; — Н. С. Долгоруковск. уч. г. Москвы. Ограбление, лиш. св. 3 г., с зач. 3 м. и 6 д. пр. 8. Осужд. 6 апр. 920.
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