Горбачев Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2009. ГОРБАЧЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., 2 Донск, окр., Нижне-Чирск. станицы, хутора Подгорного. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при кав. бриг. Ст. ст. 180а, 1 ч. 207, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Срок вступл. в закон. силу не указ., осужд. 21/ІІ—24.
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