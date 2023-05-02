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Горбачев Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбачев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2009. ГОРБАЧЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., 2 Донск, окр., Нижне-Чирск. станицы, хутора Подгорного. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при кав. бриг. Ст. ст. 180а, 1 ч. 207, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Срок вступл. в закон. силу не указ., осужд. 21/ІІ—24.

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