Шляхтун Андрей Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шляхтун
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 677
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18968 ШЛЯХТУНЪ, АНДРЕЙ Лаврентьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лидск. у., Орлянск. в., д. Рыньки, 22 л.; — Вилен. С. П., 114, 134, 135, 152, 1 ч. 312 и 2 ч. 1459 У., по сов. съ приг., напеч. Въ 907 г. № 46945 (нак. отб.), каторж. раб. 4 г. Исп. 11 ОКТ. 908. 905 29169 1647 У. | 904 19558 169 М.
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