Чернавина Анна Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернавина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141155. ЧЕРНАВИНА, АННА АЛЕКСАНДРОВА. К. Верхотурск. у., в. и зав. Нейво-Алапаевскаго, 22 л., рд. т. же у., въ г. Алапаевскѣ; — Казанск. С. П. 28 Сент. 909, 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 10 Нояб. 909.
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