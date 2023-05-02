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Чернавина Анна Александрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернавина
Имя
Анна
Отчество
Александрова
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141155. ЧЕРНАВИНА, АННА АЛЕКСАНДРОВА. К. Верхотурск. у., в. и зав. Нейво-Алапаевскаго, 22 л., рд. т. же у., въ г. Алапаевскѣ; — Казанск. С. П. 28 Сент. 909, 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 10 Нояб. 909.

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