Ахметов Ракым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Ракым

Ахметов Ракым

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметов
Имя
Ракым
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
270. Ахметов Ракым, 18 л., Петропавловск. у., Бейкеткоровск. в., аула № 6. Акмолинск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.