Абдурахманов Баван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдурахманов
- Имя
- Баван
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44646. АБДУРАХМАНОВЪ, БАВАНЪ. Под. с., жит. кишл. Калла-Кисаръ, Хальваинск. в., Самаркандск. у., 50 л.; — Ташкентск. С. П., 4 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Марта 905.
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