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Родионов Павел Феофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Павел
Отчество
Феофанов
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
35018. РОДІОНОВЪ, ПАВЕЛЪ ФЕОФановъ. К. изъ сс.-посел. Верхнеудин. у., в. и с. Окино-Ключевскаго, 42 л., рд. въ г. Верхнеудинскѣ; — М. С. 13 уч. Читин. О. С. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Дек. 904. | 904 36380 169 М.

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