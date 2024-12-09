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Горюнов Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горюнов
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
05 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
101947. ГОРЮНОВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Горинъ), 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Замоцк. в., д. Раменьевъ; — У. Чл. О. С. по Каргопольск. у., 29 Апр. 911, 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 5 Іюня 911. | 909 144764 169 М. | 905 80058 1642 У.

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