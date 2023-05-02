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Нелюбин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нелюбин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9481. Нелюбин Иван Михайлович, 35 л., Алтайск. г., г. Барнаула. Н. С. 14 уч. г. Барнаула. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 14 июня 926.

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