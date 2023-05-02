Робустов Андрей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Робустов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86786. РОбУСТОВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКСѢевъ, 39 л. К. изъ сс. (изъ лич. поч. гр.) в. и с. Куядсковъ, Иркутск. у., рд. Самар. г., Николаев. у., Августовск. в., въ д. Украйнѣ; — М. С. 4 уч. Иркутск. у., 24 Дек. 910, 16 и 170 М., по сов. съ приг. сего отъ сего же числа (975 У., тюр. 2 м.), тюр. 3 м. Исп. 18 Янв. 911. | 97 94965 296 У.
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