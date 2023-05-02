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Рожнев Иван Сидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рожнев
Имя
Иван
Отчество
Сидорович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
28196. РОЖНЕВ, ИВАН СИДОРОВИЧ, 30 л. Гр. Вятск. у., Филипповск. в., д. Примашина; — Р. Т. г. Вятки. Должн. прест., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 5 апр. 920.

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