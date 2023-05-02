Алхимов Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алхимов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 167. АЛХИМОВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 29 л. Гр. Бельск. у., Волоривск. в., д. Горбунов; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Укрыв. краден., лиш. св. 8 л. Исп. 23 окт. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.