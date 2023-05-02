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Алхимов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алхимов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
167. АЛХИМОВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 29 л. Гр. Бельск. у., Волоривск. в., д. Горбунов; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Укрыв. краден., лиш. св. 8 л. Исп. 23 окт. 919.

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