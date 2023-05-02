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Данилов Даниил Андрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Даниил
Отчество
Андрианович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
14512. ДАНИЛОВ, ДАНИИЛ АНДРИАНОВИЧ, 35 л. Гр. Архангельск. у., Часовенск. в., д. Кондратьевской; — Н. С. 2 уч. Архангельск. у. Варка самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 28 сент. 920.

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