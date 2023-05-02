Кирьяков Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирьяков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83118. КИРЬЯКОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ, 42 л. Пот. поч. гр., рд. въ Тарусѣ; — СПБ. С. П., 25 Февр. 911, 53, 60 и 1, 2, 3 и 5 п. 1 ч. 129 Уг. Ул., крѣп. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 88376, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 3597.
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