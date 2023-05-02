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Антонов Михаил Титович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Михаил
Отчество
Титович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
877. Антонов Михаил Титович, 27 л., Тульск. у., Дубенск. р., д. Слободы. Н. С. Веневск. р. Тульск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8 сент. 926.

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