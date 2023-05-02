Ратников Гавриил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ратников
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86729. РАТНИКОВЪ, ГАВРІИЛЪ ПАВловъ, 25 л. К. Орловск. у., Плещеевск. в., д. Апухтина; — Орлов. О. С., 14 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 4 м. и 7 дн. предв. заключ. Исп. 22 Апр. 911. | 907 52277 169 М. | 31 Дек. 907 г. Г. С. 3 уч. г. Орла, 169 М., тюр. 3 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.