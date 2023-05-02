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Ударцов Назар Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ударцов
Имя
Назар
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29723. УДАРЦОВ, НАЗАР ДМИТРИЕВИЧ, 22 л. Гр. Змеиногорск. у., Колыванск. в., д. Суетки; — Н. С. 11 уч. Змеиногорск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 3 м. пр. з. Исп. 5 июня 920.

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