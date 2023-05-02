Афонин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Дмитрий Егорович

Афонин Дмитрий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афонин
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
21 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
370. АФОНИН, ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 25 л. Гр. г. Орла; — Н. С. 3 уч. Брянск. р-на. Кража, лиш. св. с прин. раб. 1½ г. Исп. 21 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.