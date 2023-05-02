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Тетерин Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тетерин
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9169. ТЕТЕРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Кашинск. у., Буринск. в., д. Гульново. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 17/Х—26.

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