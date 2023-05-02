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Мязин Захар Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мязин
Имя
Захар
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
28 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
17428. МЯЗИН, ЗАХАР РОМАНОВИЧ, 26 л. Гр. Астраханск. у., Индыковск. в.; — Р. Т. г. Астра хани. Контр-революц., расстрел, по амн. нак. замен., лиш. св. 20 л. Исп. 28 авг. 920.

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